Energie Ontbijten met Stichting Sienergie

Aalsmeer – Stichting Sienergie, bekend van het Energieloket in het Boekhuis, nodigt in samenwerking met de Gemeente Aalsmeer belangstellenden uit voor een volgende ronde van Energie Ontbijten.

De eerste is op vrijdag 28 september om 8.30 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. In de nieuwe gezellige ‘Huiskamer van Aalsmeer’ zal de ploeg van Ons Tweede Thuis het ontbijtbuffet verzorgen. De energieadviseurs van Sienergie leiden het gesprek en geven tekst en uitleg over duurzaam wonen. Ook wethouder Duurzaamheid Wilma Alink-Schelma zal erbij zijn.

Het Energie Ontbijt is er voor iedereen die zo energiezuinig mogelijk wil wonen. Deel in een ongedwongen sfeer je ervaringen en vragen over bijvoorbeeld woningisolatie, zonnepanelen of aardgasloos wonen. Laat je inspireren door de successen van anderen en haal informatie op over de nieuwste technieken en inzichten, over besparingen en kosten en hoe die te financieren. Er is geen vast programma, Sienergie ‘improviseert’ rond de specifieke vragen en uitdagingen van de deelnemers.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is het aantal plaatsen beperkt, dus op tijd aanmelden is noodzakelijk en dit kan via www.sienergie.nl/energieontbijt of telefonisch bij Ulla Eurich via 06 52667700. Op de website staan ook de data en locaties van de volgende Energie Ontbijtsessies van Sienergie.

Foto: Het eerste Energie Ontbijt in Aalsmeer.