Voor elkaar Festival: Helpen maakt happy!

Amstelland – Helpen maakt happy; onder dit motto organiseerde de Vrijwilligerscentrale Amstelland donderdag 15 februari het Voor Elkaar Festival ter ere van het vijfjarig bestaan. Op het festival waren een kleine 200 vrijwilligers en ondernemers afgekomen. Tijdens het festival waren er leuke, inspirerende workshops, dialoogtafels en sprekers. Vrijwilligers, organisaties en ondernemers bogen zich over vragen als: ‘Hoe komt het eigenlijk dat je van helpen happy wordt? Hoe werkt verbinding? Hoe krijgen we nog meer verbinding in Aalsmeer?’

Afsluitend was er een borrel met meet & match markt, waarbij de vraag van vrijwilligers-organisaties en het aanbod van het bedrijfsleven elkaar ontmoette. Tijdens de middag bleek uit de vele ontroerende, bevlogen en bijzondere verhalen dat iets voor een ander doen, een goed gevoel geeft. Kortom: Helpen maakt happy.

Om te benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor een gemeente waren wethouders Robbert-Jan van Duijn en Jeroen Brandes (gemeente Amstelveen) bij de aftrap van het festival aanwezig. De wethouders bedankten de aanwezige vrijwilligers en de Vrijwilligerscentrale Amstelland voor hun inzet.

Meer vrijwilligers nodig

Wethouder Robbert Jan van Duijn: “De gemeente heeft gekozen voor de website Aalsmeervoorelkaar.nl, omdat we ook zagen dat er een online marktplaats nodig was die vraag en aanbod van hulp én zorg samenbrengt. Dit werkt heel goed. Maar er zit nog groei in de website, want er komt toch een internetgeneratie aan. Aalsmeer is een hechte gemeenschap waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig. Via de website kun je ook korte of eenmalige klussen vinden. Juist hieraan hebben ook jongeren of mensen die een baan hebben behoefte. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mensen gelukkiger zijn wanneer ze iemand anders helpen. Dus als je nog geen vrijwilliger bent kijk op www.aalsmeervoorelkaar.nl.”

Foto: De wethouders Robbert-Jan van Duijn (Aalsmeer) en Jeroen Brandes (Amstelveen).