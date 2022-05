Elf bekeuringen voor rijden op busbaan Kasteleinweg

Aalsmeer – De politie heeft op donderdag 19 mei wederom een controle gehouden op het onrechtmatig gebruik van de lijnbusbaan op de Burgemeester Kasteleinweg.

Er zijn elf bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die bewust of onbewust reden op de busbaan. Ook is een proces-verbaal opgemaakt wegens het rijden zonder rijbewijs.

Veel gehoord, aldus de politie: “De navigatie zei dat ik hier moest rijden. De verkeersborden had men over het hoofd gezien…”

Google map

Niet iedereen vindt de boetes terecht. “Het gele bord met busbaan is ook wel een beetje te makkelijk gedacht. Ik vind de wegbeheerders echt wat te verwijten.” En: “Moet deze nieuwe verkeerssituatie niet door de gemeente of de provincie doorgegeven worden aan Google map en dat soort bedrijven? Volgens Google is deze busbaan namelijk nog steeds beschikbaar voor de auto.”