Elektrisch rijden best populair in Aalsmeer

Aalsmeer – Elektrisch rijden wordt steeds populairder in Nederland. Op 1 april 2021 waren er ruim 177.000 elektrische auto’s en nog eens 110.000 plugin-hybride auto’s. Het aantal (semi)publieke laadpunten is doorgegroeid naar ruim 72.000. Maar hoe staat het eigenlijk met elektrische rijden in Aalsmeer? Het kennisplatform voor elektrisch rijden www.evplan.nl zocht het uit. Hierbij is gebruik gemaakt van eigen bronnen en openbare overheidsdata (CBS, RDW, RVO, Klimaatmonitor).

Hoger

In Aalsmeer staan 17187 personenauto’s geregistreerd. Daarvan staan er 260 (1,51%) geregistreerd als elektrische personenauto en nog eens 202 (1,18%) als plug-in hybride auto. Van alle auto’s in Aalsmeer wordt dus 2,69% (deels) elektrisch aangedreven. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde van 2,26%.

Laadpunten

In de gemeente Aalsmeer zijn er in totaal 244 (semi)publieke laadpunten voor stekkerauto’s. Dit zijn laadpalen die in principe iedereen kan gebruiken. Er zijn 92 semi-publieke laadpalen. Deze bevinden zich op privé terrein, maar zijn wel voor iedereen toegankelijk. Denk aan een laadpaal in een parkeergarage, bij een tankstation of een hotel.

Op dit moment zijn er geen snellaadpunten beschikbaar in Aalsmeer. De laadpaaldichtheid (het aantal laadpunten per elektrische auto) in de gemeente ligt op 0,53%. Dat betekent dat er 2 elektrische auto’s per laadpaal in Aalsmeer zijn. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde van 0,3% (4,5 EV’s per laadpaal). De verwachting is dat steeds meer inwoners in Aalsmeer overstappen op een elektrische auto. Er zullen dan ook meer laadpunten bijkomen.