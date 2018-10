Eindopbrengst van KWF Korenmarathon: 9.408,54

Aalsmeer – De eindafrekening van de KWF Korenmarathon is binnen, het deel van de baropbrengst en catering is berekend en de inhoud van de collectebussen bij de garderobe is geteld. Dat alles resulteert in een eindbedrag van 9.408,54 euro. “Een fantastisch bedrag, maar helaas wel minder dan vorig jaar”, aldus voorzitter Jan Kwak van KWF Aalsmeer. “Het is gelukkig toch weer een super bedrag geworden waar we met z’n allen weer heel trots op kunnen zijn”, voegt hij eraan toe.

Minder dan vorig jaar

Tijdens de Grand Finale, vorige week zondag 14 oktober, kon de tussenstand van 8.760 euro bekend gemaakt worden. Met het deel uit de opbrengst van de baromzet en catering maar ook uit de donaties in de collectebussen bij de garderobe, samen 648,54 euro, is het eindbedrag uitgekomen op 9.408,54 euro. “Helaas wel ongeveer 1000 euro minder dan vorig jaar, maar dat had grotendeels te maken met het feit dat er drie Aalsmeerse koren niet deelnamen en het mooie weer ervoor zorgde dat de bezoekers hun jassen thuis lieten, wat weer invloed had op de donaties in de collectebussen. Ook waren er dit jaar meer kosten gemaakt voor de techniek om alles nog beter te laten klinken en dat werd door de koren erg gewaardeerd”, legt Jan Kwak uit.

Vrijwilligers

Vorige week was al bekend gemaakt dat de directie van De Studio’s ook volgend jaar weer de gelegenheid geeft om het evenement te organiseren en daar maakt KWF Aalsmeer graag gebruik van, mits er voldoende mensen zijn die helpen het evenement te organiseren. Gelukkig hebben zich, na verscheidene oproepen, een tweetal mensen gemeld maar hopelijk volgen er nog meer. Hoe meer handen hoe lichter het werk. Aanmelden kan per mail naar jan.kwak@kwfaalsmeer.nl.

Foto’s bestellen

Er zijn, door leden van een fotoclub, heel veel foto’s gemaakt die via de website www.kwfaalsmeer.nl besteld kunnen worden. De opbrengst daarvan komt ook volledig ten goede aan het KWF. Het eindbedrag zou daardoor zelfs nog iets hoger kunnen uitvallen. Meer informatie over de derde Korenmarathon is te vinden op www.kwfaalsmeer.nl of via Facebook.