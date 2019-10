Einde aan reeks KWF Korenmarathons

Aalsmeer – Helaas is er een einde gekomen aan de reeks KWF Korenmarathons die 3 jaar achtereen hebben plaatsgevonden in de Studio’s. Dit jaar was er gekozen voor zondag 27 oktober maar toen daar niet genoeg aanmeldingen op kwamen werd de datum verzet naar maart 2020. Volgens de voorzitter van KWF Aalsmeer hadden ze gehoopt dat door het verschuiven van de datum er meer koren zich zouden aanmelden, maar helaas is dat niet gebeurd. Net als in de voorgaande jaren waren zo’n 150 koren in het hele land per mail op de hoogte gebracht van het KWF evenement. Ook hadden de Korenbonden, waarvan er in Nederland heel veel zijn, het op hun website gezet maar ook daar kwam weinig uit.

Twee koren uit Aalsmeer

Opvallend is dat er maar twee koren uit Aalsmeer zich hadden ingeschreven en niet zoals in voorgaande jaren vier of zelfs zelf. Ook Uithoorn liet het afweten en daarom was de verwachting dat het bezoekersaantal niet echt hoog zou worden. Juist de Aalsmeerse bezoekers en bezoekers uit Uithoorn en Amstelveen maakten altijd het verschil in de eindopbrengst.

Meerkosten

In de eerste drie jaren dat de KWF Korenmarathon plaatsvond deden er tussen de 600 tot 750 koorleden mee, maar dit jaar zouden het er amper 500 zijn. Ook dat speelt mee in de eindopbrengst net als de kosten die deze keer ook aanzienlijk hoger zouden uitvallen dan in de afgelopen 3 jaar. Die meerkosten, voor printwerk, beveiliging en andere zaken, zouden zo’n 1200 tot 1500 euro bedragen. Om daar extra sponsoren voor te zoeken, wat altijd al een enorme klus was, is bijna ondoenlijk .

Uiteraard is het voor de meer dan 40 vrijwilligers en het bestuur van KWF Aalsmeer, maar ook voor de vele koorleden en bezoekers, ontzettend teleurstellend dat er al een einde gekomen is aan het fantastische evenement dat geheel in het teken stond van de opbrengst voor de KWF Kankerbestrijding. Meer informatie op www.kwfaalsmeer.nl.