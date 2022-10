Aalsmeer – Al wekenlang loopt er een zwarte boskat in de buurt van de Stommeerweg ter hoogte van de huizen 117 tot en met 135, zoekend naar een nieuw huis? Hij of zij ligt vaak in het stro bij de konijnen. De dierenbescherming kan het mogelijke baasje van deze kat achterhalen als de chip kan worden uitgelezen. Maar dan moet deze zoekende ziel wel te vangen zijn en dat is tot nu toe niet gelukt. Weet u meer? Bel gerust: 06-25058870, Sietske Bon.