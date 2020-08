Eigenaar gezocht van Zodiac rubberboot

Aalsmeer – Afgelopen week is er een Zodiac rubberboot op de Westeinderplassen aangetroffen. De politie Amsterdam Water-Havens vermoedt dat de boot afkomstig is van diefstal. Bent of kent u de eigenaar van dit vaartuig? Stuur dan een bericht naar de politie of bel naar 0900-8844.

De rubberboot lijkt overigens op de Zodiac, die was voorzien van een 6PK buitenboordmotor van het merk Mercury en gestolen is afgelopen 15 juni vanaf de Stommeerkade.

Begin deze week is door de politie een buitenlandse auto van de weg gehaald met een verlopen kenteken. In de auto trof de politie zes buitenboordmotoren aan. Mogelijk betreft het hier in Aalsmeer gestolen motoren. Er loopt een onderzoek in deze.