Eigen tas maken bij het Cultuurpunt

Aalsmeer – In de ruimte van het Cultuurpunt (gevestigd in De Oude Veiling) is het een zestal woensdagmiddagen een gezellige bedoening. Vier naaimachines – geleend van platform C – op een lange tafel, verder liggen er heel veel lapjes in allerlei kleuren.

Van oud naar mooi

Een hoofdrol is weggelegd voor de oude verknipte spijkerbroeken want daar maken Phéline, Mare, Olivia en Luna nu een leuke tas van. Van oud naar mooi, dat is de bedoeling van Marieke ten Thij die de vier knutselrage en creatieve meisjes helpt waar nodig is. Marieke maakt zelf tassen van ‘vergeten’ leer en heeft daar veel succes mee. Scholieren helpen die graag met hun handen bezig zijn, vindt zij ook heel leuk. Het is duidelijk dat zij met elkaar veel plezier hebben in het maken van een eigen originele tas. Niet iedereen heeft thuis de beschikking over een naaimachine en nu kunnen zij alle vier precies maken wat zij mooi vinden. Soms wordt er gepraat, maar meestal is iedereen heel geconcentreerd bezig.

In de krant…

Zij hebben zelf het model van de tas gekozen, een vrolijk stofje gevonden voor de voering en ook een versiersel waardoor het tasje alleen maar mooier wordt en nog meer bijzonder. “Willen jullie wel op de foto?”, wordt hen gevraagd. Best grappig om in de krant te komen… “Kijk, als er nog tijd over is maken wij ook nog een hoesje voor ons mobieltje.” Volgens Marieke gaan zij dat wat tijd betreft zeker halen. Zij hebben nog twee hele leuke woensdagen met elkaar te gaan.

Janna van Zon