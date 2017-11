Eerste prijs voor orkest Tavenu

De Kwakel – Het orkest van Tavenu heeft afgelopen zaterdag tijdens het bondsconcours goed gepresteerd. In het fraaie Zaantheater in Zaandam werd voor een jury van componisten heel mooi muziek gemaakt en 81,25 punten behaald. Dit betekent een eerste prijs!

Omdat Tavenu dit jaar het 90-jarig bestaan viert, leek het dirigent Leo Huis een mooie gelegenheid om weer eens mee te doen aan het bondsconcours. Dankzij veel extra repetities, is de inzet van de leden en dirigent dus goed beloond.

De eerstvolgende mogelijkheid om naar het Orkest van De Kwakel te kunnen luisteren is op zaterdag 6 januari 2018 tijdens het Nieuwjaarsconcert in het dorpshuis De Quakel. Als er muzikanten zijn die graag in het orkest willen meespelen, zijn ze van harte welkom om mee te doen op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in het dorpshuis in De Kwakel.