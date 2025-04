Eerste Popquiz in The Beach een succes

Aalsmeer – Wat een feest was het woensdagavond 16 april tijdens de eerste Aalsmeerse Popquiz in The Beach. In totaal 24 teams streden die avond om de bovenste plek in het klassement. De avond bestond uit zes verschillende rondes, meestal met een thema, voorzien van geluidsfragmenten en/of videobeelden. Wie herkende de drummer van de band? Wie was bekend met songteksten? Wie wist het meest van Lady Gaga?

Het winnende team werd ‘The Sunny Disco Bunnies’ met 122 punten, gevolgd door de Hitlijst Helden met 119 punten. Derde werd Charlie’s Angels met 115 punten. Alle teams werden hartelijk bedankt voor de sportieve, gezellige en muzikale avond. De eerstvolgende Aalsmeerse Popquiz in The Beach is op woensdag 18 juni. Opgeven als team is al mogelijk via aalsmeersepopquiz@gmail.com.

Het winnende team van de eerste Popquiz in The Beach (foto’s aangeleverd).