Eerste ‘Nieuwjaarsproost’ goed bezocht

Kudelstaart – Op zondag 7 januari vond in Kudelstaart de eerste ‘Nieuwjaarsproost’ plaats, een mooie verbindende bewonersbijeenkomst en een initiatief van Kudelstaarter Wim van Zwieten. Deze activiteit, met als doel inwoners nog meer met elkaar te verbinden, is goed bezocht: uiteindelijk hebben circa 80 mensen, onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar de beste wenen voor 2024 kunnen toewensen.

Initiatiefnemer Wim van Zwieten: “Vanuit mijn actieve rol als vertrouwenspersoon bij voetbalclub RKDES was ik al bekend met de kracht van verbinden en met de goede gevolgen voor het welzijn van mensen die dit teweeg kan brengen. We hebben bij RKDES namelijk te maken met meer dan vijftien nationaliteiten dus een verbinding is ook daar erg belangrijk.” Vanuit deze mooie gedachte ontstond bij hem idee om in het eerste weekend van januari de inwoners van Kudelstaart elkaar op een laagdrempelige manier te laten ontmoeten. Vrijblijvend, voor iedereen toegankelijk en gericht op ontmoeten en verbinden. “Samen met Frans Huijbregts van Participe heb ik toen een kort maar krachtig plannetje gemaakt om het idee en deze ochtend verder vorm te geven.” En dat er ook vanuit de bewoners de wens toe was bleek wel uit het aantal bezoekers. “In totaal hebben we gedurende deze leuke ochtend in het winkelcentrum Kudelstaart zo’n 80 mensen mogen ontvangen. Een aantal waar ik best trost op ben”, aldus Van Zwieten.

Samenleving versterken

Frans Huijbregts: ”Participe staat voor verbinden. Niet als doel maar als middel om mensen samen te brengen en te versterken. Welzijn voorkomt zorg, mensen die verbonden zijn met elkaar vormen met elkaar een sterkere samenleving, en dat is de kern van het werk van de buurtverbinders van Participe: De samenleving versterken.” Ook een idee dat leidt tot meer verbinding en een sterkere samenleving? Bijvoorbeeld een buurtborrel (winterborrel), een repair café, een wandelgroepje met omwonenden of het gezamenlijke onderhouden van een plantsoen? Of welk idee dan ook dat mensen aan elkaar bindt? Dan hoort Participe graag van u via buurtverbinder.aalsmeer@participe.nu.