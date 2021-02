Eerste lammetjes bij Boerenvreugd geboren

Aalsmeer – Het is lente bij Kinderboerderij Boerenvreugd. Op Valentijnsdag is Vlaamse reus Snowy bevallen van een tiental kleintjes. De konijnenmoeder en haar kinderen maken het goed. En, afgelopen vrijdag 19 februari mocht nog meer nieuw leven welkom geheten worden. Schaap Anouk is moeder geworden van twee schattige, bonte lammetjes, een jongen en een meisje.

Moeder Anouk met Chris en Carlijn.

Moeder Anouk is twee jaar geleden zelf op Boerenvreugd geboren en nu voor het eerst moeder geworden. Dit jaar krijgen alle lammetjes, die geboren worden op de kinderboerderij, een naam met als beginletter de C. Anouk haar lammetjes heten Chris en Carlijn.

De kinderen van Anouk zijn de eerste jonkies die geboren zijn, maar binnen enkele dagen worden nog meer geboortes verwacht. Ook enkele geiten zijn hoogzwanger!

Foto’s: Kinderboerderij Boerenvreugd