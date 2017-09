Eerste kriebels voor verkiezing

Aalsmeer – Het begint bij menig politicus al te kriebelen, de verkiezing voor de gemeenteraad is in aantocht. Op 21 maart in 2018 mogen inwoners naar de stembus en hun nieuwe college en gemeenteraad kiezen. In Amsterdam heeft de VVD haar verkiezingslijst al gepresenteerd. Hier in Aalsmeer begint de VVD met een politiek café om de fractie meer in de schijnwerpers te zetten. Op woensdag 27 september wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd over privacy. Sven Koopmans verzorgt een inleiding over dit onderwerp waarna er met elkaar over gediscussieerd kan worden. Centraal staat met name de privacy tussen overheid en burgers. Het politieke café begint om 20.15 uur en is in de Historische Tuin (ingang Praamplein). Iedereen is welkom.

Groen Links, PvdA en D66

De inwoners van Aalsmeer hebben volgend jaar wel een ruimere keuze wat politieke partijen betreft. PACT, de krachtenbundeling tussen Groen Links, de PvdA en D66, houdt op te bestaan. Elke partij gaat weer zelfstandig aan de slag. De PvdA heeft enkele weken geleden een bijeenkomst gehouden om leden te winnen en nu stapt Groen Links naar buiten om zich te profileren. Op zaterdag 30 september presenteert Groen Links haar verkiezingsprogramma. De middag is in De Oude Veiling in de Marktstraat van 14.00 tot 15.30 uur en iedere belangstellende is welkom. Er wordt over de plannen van de fractie verteld en Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter, zal spreken.

Nieuw fractielid AB

Voorlopig, nog een half jaar zelfs, wordt Aalsmeer bestuurd door het huidige college en de gemeenteraad bestaande uit leden van AB, PACT, CDA, VVD en HAC. Bij AB gaat een noodgedwongen wisseling van de wacht plaatsvinden. In de raadsvergadering van aanstaande donderdag 28 september wordt Luc de Horde benoemd tot tijdelijk lid van de gemeenteraad. Hij vervangt Danny Tol die tijdelijk ontslag heeft moeten indienen wegens ziekte. In de raadsvergadering wordt de geloofsbrief van de heer de Horde onderzocht en zal hij de belofte afleggen. De vergadering van de Raad staat onder voorzitterschap van burgemeester Nobel, begint om 20.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom.

Foto: In de Oude Veiling presenteert Groen Links volgende week zaterdag haar verkiezingsprogramma.