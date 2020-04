Eerste Joppe online pubquiz groot succes

Aalsmeer – Al ruim tien jaar organiseert Jan van Schuppen regelmatig pubquizzen in café Joppe. De activiteit is populair en trekt altijd veel publiek. Maar helaas, het coronavirus heeft roet in het eten gegooid. Alle horeca is op last van de Veiligheidsregio gesloten en dus blijft ook bij Joppe de deur dicht.

Voor Jan van Schuppen de reden om het op een andere boeg te gooien wat betreft de pubquizzen. Hij vroeg en kreeg hulp van Elmer Stokkel die zijn technische kennis deelde en samen wisten zij afgelopen dinsdag 14 april de eerste Joppe Pubquiz online via een Facebook livestream te organiseren.

Het liep verrassend goed, veel teams hebben thuis mee kunnen doen. Ondanks een paar kleine storingen bleek het een gouden greep te zijn. Vanaf 20.30 uur waren er ruim 100 mensen die aan de quiz mee hebben gedaan. Aan het einde van de quiz, die tot 23.00 uur duurde, bleek dat van de vijftien teams die mee hebben gespeeld het team π-nuts het best had gepresteerd. Van de te halen 95 punten haalde dit team er 70. De tweede plaats was voor team Beachboys en de derde plek werd door team Fantastic 5 binnen gehaald.

Tweede editie

De quiz was zo een succes dat er op dinsdagavond 28 april opnieuw een Joppe online pubquiz zal worden georganiseerd. Wie deze keer de muziekronde live gaat verzorgen blijft nog even geheim, maar volgens Jan van Schuppen wordt stil zitten moeilijk! De bedoeling is om de tweede editie wat meer te verlevendigen en gedacht wordt om een soort pubquiz-survival te maken met antwoordformulieren, wat drankjes, snacks en (de bekende) pinda’s. Meedoen aan de quiz is mogelijk voor iedereen die Facebook heeft. Deelname is gratis maar een gift is natuurlijk altijd welkom. Aanvang is 20.30 uur.

Pubquiz Op de Hoek

Ook café Op de Hoek in Kudelstaart gaat voor de tweede keer een online pubquiz organiseren. Met wat aanpassingen en verbeterpunten na de eerste editie kan aanstaande zaterdag 18 april ingelogd worden op de facebookpagina van café Op de Hoek voor de tweede online pubquiz. Aanvang is 20.00 uur, deelname is weer gratis.