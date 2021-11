Eerste Jan Peterse Trofee voor Ilse Zethof

Aalsmeer – Radio Aalsmeer heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Jan Peterse Trofee. Deze prijs is een waardering voor een vrijwilliger die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de lokale omroep. De eerste trofee werd deze week uitgereikt aan Ilse Zethof.

Jan Peterse (1943-2014) was jarenlang een van de gezichten van de omroep. Naast zijn werk als journalist voor de Nieuwe Meerbode was hij vanaf het begin betrokken bij Radio Aalsmeer. Hij vervulde vele taken en was hoofdredacteur. Bij het dertigjarig bestaan van de omroep vindt het bestuur het passend om een prijs naar hem te vernoemen. De Jan Peterse Trofee wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich, in de geest van Jan, buitengewoon inspannen voor Radio Aalsmeer. De onmisbare schakels die hun werk grotendeels in stilte verrichten, maar zonder wie de omroep niet kan bestaan.

Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat de eerste trofee is toegekend aan Ilse Zethof. Zij is al geruime tijd bij Radio Aalsmeer betrokken als publiciteitsmedewerker en programmamaker. Vele vrijwillige uren worden elke week door haar besteed aan het onder de aandacht brengen van de programma’s en activiteiten van de omroep.

Radio Aalsmeer prijst zich gelukkig met vrijwilligers als Ilse. De grote inzet van ruim zestig vrijwilligers maakt het mogelijk dat er dagelijks een gevarieerd programma-aanbod te vinden is op de lokale radio, en steeds vaker ook op tv.

Voor meer informatie: www.radioaalsmeer.nl.