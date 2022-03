Eerste geitjes geboren op de Kinderboerderij

Aalsmeer – De medewerkers en vrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd hebben er iets langer op moeten wachten dan voorgaande jaren, maar afgelopen zondag 27 maart zijn de eerste jonge geitjes geboren. Moeder Baukje heeft twee kleine meisjes op de wereld gezet. En ze zijn leuk, één van de twee kleine dametjes heeft maanvlekken (witte vlekken in haar vacht), net als haar vader. Ze lijkt wel een kleine bambi. De meisjes hebben de namen Didi en Denise gekregen.

De jonge geitjes bewonderen, alle dieren bezoeken of heerlijk spelen in de speeltuin? Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan in de Hornmeer is zes dagen per week geopend (maandag gesloten). Van dinsdag tot en met vrijdag zijn bezoekers welkom van 9.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur.