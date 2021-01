Eerste coronaprikken in Zorgcentra Aalsmeer

Aalsmeer – In Zorgcentrum Aelsmeer zijn dinsdag 26 januari de eerste prikken met het coronavaccin gegeven. In alle vroegte waren de vaccins binnen gekomen.Later in de ochtend is gestart met het vaccineren van alle bewoners die onder behandeling staan van de specialist ouderengeneeskunde.

Een mooie stap voor meer vrijheid, maar vooralsnog niet voor alle ouderen in Aelsmeer. Voor de bewoners van het Zorgcentrum onder behandeling van de huisarts moet nog even afwachten wanneer voor hen de vaccinaties kunnen starten. Dit zal vermoedelijk in februari zijn.

Weer wat later worden zelfstandig wonende ouderen vanaf 80 jaar opgeroepen om zich te laten prikken tegen corona. Ook in het naast gelegen ouderen- en verzorgingstehuis Rozenholm zijn de bewoners dinsdag gevaccineerd, evenals in zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat.

Foto: Zorgcentrum Aelsmeer