Een natuurlijke oever langs de Karekiet

Mijdrecht – Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel van Groen aan de Buurt in De Ronde Venen. Bewoners zijn met dat doel zelf projecten in verschillende kernen gestart. In Mijdrecht is het project op dit moment in volle gang. Vrijwilligers van de Werkgroep Groen Twistvlied-Wickelhof zetten zich in voor natuurlijkere oeverbeplanting langs de Karekietvijver in hun wijk. Afgelopen winter gaf de Werkgroep Groen Twistvlied-Wickelhof gehoor aan de uitnodiging van Groen aan de Buurt en gemeente De Ronde Venen om met eigen ideeën te komen voor een groenere en aantrekkelijkere buurt. Hun plan om de oever van de Karekietvijver in Mijdrecht natuurlijker, kleurrijker en meer (bio)divers in te richten werd goedgekeurd en de uitvoering is sinds 17 september in volle gang. De werkgroepleden voeren hun eigen plan uit en staan inmiddels dus letterlijk met de laarzen in de modder.

Talud van droog naar nat

Een natuurlijke oever, hoe maak je die na? “Het is belangrijk dat je de bodem langzaam laat over gaan van droog naar nat en geschikte planten uitkiest. Dit zijn planten die van nature op Nederlandse oevers voorkomen, zoals de Grote kattenstaart en Gele lis” legt Lydia Graveland-Gilds, één van de initiatiefnemers, uit. Aannemersbedrijf KWS biedt voor die klus een helpende hand. Bedrijfsleider Jan-Willem van Rooijen vertelt: “Dit is een prachtig buurtinitiatief dat wij graag ondersteunen door niet alleen uit te voeren, maar ook mee te denken. Zo wordt het weggehaalde groen door de hakselaar gehaald en gemengd met de aarde. Deze aarde wordt vervolgens langs dezelfde vijver op plekken verdeeld waar de bodem is ingezakt of kuilen zijn ontstaan. Op deze manier kunnen we de grond hergebruiken en hoeft er niets afgevoerd of weggegooid te worden.”

Een groene, biodiverse wijk

Nu de grond gereed is gemaakt, kunnen de stekjes geplant worden. De werkgroepleden hebben hiervoor de hele buurt uitgenodigd om dit op Burendag (25 september) met elkaar te doen. De Werkgroep Groen Twistvlied-Wickelhof is een actieve groep bewoners die zich inzetten voor meer groen en biodiversiteit in de wijken waar hun leden wonen. Door de jaren heen hebben ze daar al verschillende projecten en activiteiten opgezet, waaronder de groene baskets aan lantaarnpalen, opschoonacties en het maaien met de zeis. De groep staat altijd open voor nieuwe leden die graag meedenken en -doen. U kunt ons bereiken via groen.groeptw@gmail.com.