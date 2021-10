Een boek cadeau tijdens Nederland Leest

Aalsmeer – November staat in het teken van de campagne Nederland Leest. Nieuwe en bestaande leden krijgen het boek ‘De Wandelaar’ van Adriaan van Dis cadeau en zijn er activiteiten in het thema ‘Over de grens’.

Grenzen verleggen met een boek

Met een boek reis je in een mum van tijd van Jakarta naar New York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd van 1924. Ook kun je met een boek je eigen grenzen verleggen en je wereld vergroten met nieuwe ervaringen en verhalen. Met de campagne Nederland Leest wil de bibliotheek haar bezoekers uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan over het cadeauboek en het thema.

Ontmoetingen over de grens

Tijdens Nederland Leest organiseert de bibliotheek een avond met Adriaan van Dis, de schrijver van het cadeauboek ‘De Wandelaar’, vertelt Marc Roth over hoe politiek en kunst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in Noord-Korea, neemt Marion Bloem je mee in haar persoonlijke verhaal als Indische vrouw en kun je je eigen verhaal vertellen in dichtvorm tijdens het Poëziecafé. Bekijk het programma en reserveer tickets op bibliotheekamstelland.nl/NederlandLeest2021.

Ledenwerfactie

Word je in november of december lid, dan krijg je het boek én betaal je geen inschrijfgeld. Sinds de heropening in mei is het ledenaantal van Bibliotheek Amstelland met ruim 600 gegroeid. De bibliotheek wil met deze actie de stijgende lijn doorzetten en Aalsmeerders en Kudelstaarters uitnodigen om (opnieuw) kennis te maken met de bibliotheek. Met Open+ zijn de openingstijden verruimd: ook ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat en op zondag is een bibliotheekbezoek mogelijk.