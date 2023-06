Music in the Air (3): Eelco Bisschop

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – ‘Music in the Air’ is bedoeld om mensen te vragen naar wat muziek voor hen betekent, want iedereen heeft wel iets met muziek! Vandaag deel 3: Eelco Bisschop. Echt een ‘music man’ en verslingerd aan de gitaar.

Wat betekent muziek voor jou, Eelco?

“Muziek is een héle grote factor in mijn leven. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Ik treed dan ook graag op met een van mijn bandjes.”

Wanneer begon je met muziek?

“Ik was al op zeer jonge leeftijd bewust van muziek. Vanaf dat ik een jaar of twee, drie was herinner ik mij de clipjes van Top Pop. Maar een instrument bespelen deed ik vanaf een jaar of tien. Eerst een paar jaar op toetsen en vanaf mijn 14e stapte ik over naar gitaar, waar ik meer talent voor bleek te hebben.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Eigenlijk door heel veel personen, te beginnen mijn beide opa’s, die allebei muzikaal waren. De ene was organist en de andere speelde mondharmonica. Daarnaast was ik vanaf mijn jeugd al groot fan van Van Halen, The Beatles en The Rolling Stones en zo rond mijn 13e ontdekte ik Jimi Hendrix, wat voor mij de motivatie was om gitaar te gaan spelen. Ik blijf inspiratie halen uit allerlei muziekgenres van klassiek tot trash metal en alles wat daartussen zit.”

Speel je in een band, of solo of in een koor?

“Ik zit momenteel nog in twee bandjes, The Hendrix Alive Project en The EB bluesband.”

Heb je nog leuke opmerkelijke verhalen/anekdotes voor ons?

“Heb heel veel meegemaakt en nog meer vergeten… Maar een paar hoogtepunten zijn toch wel dat ik twee keer in Paradiso heb opgetreden, waarvan een keer als ‘special guest’ bij Aloe Blacc. Ook heb ik eens met reggae legende Eek-a-mouse opgetreden in een café in Middelburg. Wat nog wel een leuke anekdote is, is dat we in 2008 op het Blommenkinders festival in Roosendaal backstage met Armand zaten te blowen. Hij zat vol trots te vertellen dat hij in 1967 het voorprogramma zou gaan doen van Jimi Hendrix toen die in Nederland op zou treden. Echter is toen het programma omgegooid en daarover vertelde Armand dat ‘hij toen opgescheept zat met dat ‘klote’ Pink Floyd’, haha. Een andere leuke anekdote is dat tijdens ons optreden op datzelfde festival Eelco Gelling, waar ik naar vernoemd ben, voor het podium kwam en een diepe buiging naar mij maakte. Dat was een mooi compliment!”

Wat is je huidige situatie?

“Momenteel staat er nog wel een en ander op de agenda waaronder het Big Rivers festival in Dordrecht, maar echt zo druk als dat het vroeger was, is het al een tijdje niet meer…”

En de toekomst?

“Hopelijk wordt de agenda de komende tijd weer wat drukker. Ik ben in ieder geval nu al bezig met de voorbereidingen voor 2024.”

Aan Eelco zal het niet liggen: Go for the music! Op de foto staat hij helemaal links naast de beroemde muzikant Lenny Kravitz.