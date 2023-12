Echtpaar uit Wilnis helpt jongere aan eigen kamer

Wilnis – De gemeente werkt samen met ‘Kamers met Aandacht’ om jongeren tussen de 18 en 23 jaar te helpen met het vinden van een eigen kamer. Een echtpaar uit Wilnis heeft hun huis opengesteld voor een jongere, waardoor deze een goede start kan maken. Wethouder Maarten van der Greft (Jeugd- en Jongeren-beleid) ging langs om de verhuurders te ontmoeten.

Op eigen benen staan

“Ik wilde op eigen benen staan en op mezelf wonen. Omdat ik niet kon terugvallen op familie, kon ik terecht bij ‘Kamers met Aandacht’. Dit is een thuis. En een eigen kamer geeft rust.” Zo vertelt de jongere. De jongere woont al zes maanden bij een echtpaar uit Wilnis. De jongere heeft in die tijd hulp gekregen van een begeleider.

“We wonen ruim met veel groen om ons heen. We bieden rust en ruimte aan een jongere die het hard nodig heeft. Dat is betekenisvol voor ons. We hebben ieder ons eigen leven, maar er is wel aandacht voor elkaar. Er is tijd voor koffie of thee en een luisterend oor.” Zo vertelt het echtpaar uit Wilnis.

Wethouder Maarten van der Greft (Jeugd- en Jongerenbeleid): “Het echtpaar uit Wilnis laat de kracht van hulp dichtbij zien. Dit echtpaar is een voorbeeld en maakt het verschil voor een jongere. Een eigen kamer geeft rust. Een jongere leert voor zichzelf te zorgen, kan zichzelf verder ontwikkelen en bouwen aan een toekomst. Ik wil inwoners oproepen om zich aan te melden voor ‘Kamers met Aandacht’. Op deze manier zorgen we voor elkaar en kijken we naar elkaar om.”

Online informatiebijeenkomst

Elke maand zijn er online informatiebijeenkomsten over ‘Kamers met Aandacht’. Op 9 januari is de eerst-volgende. Dit is voor inwoners die interesse hebben in het verhuren van een kamer aan een jongere. Kijk op www.kamersmetaandacht.nl.