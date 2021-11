Duurzaamheid centraal bij OvhJ finalist Nieuwe Koers

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Dat de Zeilvermakerij Nieuwe Koers van Gerda Keessen is doorgedrongen tot de finale van de Onderneming van het Jaar categorie starters, heeft de oud-Zaailing al een behoorlijke hoeveelheid bekendheid opgeleverd. “Ik ben in een trein terecht gekomen die maar voortraast. Ik kreeg meteen nieuwe opdrachten. Ik werd gevraagd voor een leuk radio Aalsmeer programma, kreeg een geïnteresseerde jury op bezoek, er kwam een fotograaf foto’s maken, dit interview in de krant en ik ga meedoen aan de decemberloterij. Dat ik door tevreden klanten ben opgegeven en daarom mee kan doen aan de OvhJ heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven.”

Blauwe brieven

‘Ik ben nog maar twee jaar bezig, de schuur, die oorspronkelijk van mijn man was, is nu mijn werkplaats geworden. Hij heeft mij de aanzet gegeven om voor mijzelf te beginnen. ‘Dat kan jij toch zelf wel?’ En nu is hij blij dat niet alle blauwe brieven die door de bus vallen voor hem zijn”, lacht zij opgetogen. Gerda Keessen komt oorspronkelijk uit het basisonderwijs maar heeft een aantal jaren geleden de omslag gemaakt. Nu geeft zij oude zeilen een nieuw leven door er kussens van te maken of tassen en zij repareert ook dekzeilen. “Mensen kunnen bij mij komen met hun eigen ideeën en dan voer ik het, indien mogelijk, uit. Wat mij leuk lijkt om eens een douche gordijn uit een oud zeil te maken, misschien breng ik nu mensen wel op een idee.” Nieuw is – na een opleiding tot stoffeerder – dat Gerda ook oude versleten zittingen van stoelen weer mooi maakt met een nieuw zelf gekozen stofje. Zij heeft contact met een fabrikant bij wie zij staalboeken heeft gekocht met mooie voorbeelden.

Hergebruik en zonnepanelen

Zeilvermakerij Nieuwe Koers draagt een eigen steentje bij wat betreft duurzaamheid. Naast het hergebruik van oude zeilen, zijn er op het dak van het atelier zonnepanelen geplaatst en binnen is boven de werkplaat een infra-roodpaneel geïnstalleerd. Deze stap werd genomen na het bezoeken van een interessante middag georganiseerd door het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

“Alleen maar winst”

Gerda Keessen is lang niet de enige oud-zaailing waar het goed mee gaat. Dit half jaar durende coach-traject heeft zoveel impact op startende ondernemers. “Wat ik vooral bij Zaai heb geleerd is goed luisteren naar mijzelf, doen wat bij mij past. Ook heb ik meer inzicht gekregen in mijn eigen onderneming. Soms heb je aan één goede tip genoeg. Daarom ben ik ook lid geworden van NOA (Nieuw Ondernemend Aalsmeer). Het bezoeken van andere bedrijven levert veel inspiratie en nieuwe ideeën op, ook al gaat het om andere branches. En, ik heb beter leren plannen. Er waren tijden dat het werk zich opstapelde, nu heb ik het zo ingedeeld dat er altijd wel een plek is voor reparaties tussendoor. Zaai heeft mij alleen maar winst opgeleverd. Evenals de nominatie Onderneming van het Jaar.” Neem voor meer informatie over Zaai contact op met Kirsten Verhoef (project-organisator) via mail: kirsten@syltsupport.nl of bel 0297-366182.

Foto: Jean Haasbroek. Gerda Keessen van Zeilvermakerij Nieuwe Koers.