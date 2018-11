Dutch Flower Awards 2018 uitgereikt

Aalsmeer – Marco van Zijverden, CEO van Dutch Flower Group (DFG), maakte tijdens de RFH Trade Fair op de DFG stand de winnaars van de Dutch Flower Awards 2018 bekend. Dit jaar stond het thema ‘duurzaamheid’ centraal bij de toekenning van deze awards. Het is inmiddels de 17e keer dat DFG met de Dutch Flower Awards haar ketenpartners in de

schijnwerpers zet.

Deze onderscheidingen werden uitgereikt in de categorieën snijbloemen, planten en buitenlandse kwekers. Karel Bolbloemen is uitgeroepen tot winnaar in de categorie

Snijbloemen. In de categorie Planten ging de onderscheiding naar Ammerlaan-Sosef uit

Honselersdijk. Leybaert (België), gevestigd in Moerbeke-Waas, is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Buitenlandse Leverancier. Na de uitreiking van de Awards werd CargoMaster uit Colombia verrast met de toekenning van de Preferred Partner Recognition.

Verwachtingen en komend jaar

In zijn speech gaf Marco van Zijverden aan dat op gebied van digitalisering op korte termijn grote stappen worden verwacht op mogelijke samenwerking in de sector.

Daarnaast is duurzaamheid, het thema van de Dutch Flower Awards dit jaar, binnen Dutch

Flower Group en vele gelederen van de sierteeltsector een absolute prioriteit. “Het realiseren van 90% sustainable sourcing staat in ons beleid centraal. De FSI Basket of Standards, waarin de minimale eisen voor certificering zijn vastgesteld, vormt hiervoor de basis”, aldus Van Zijverden.

Met een groei van 3% ten opzichte van 2017, zal een omzet van ruim € 1,5 miljard bereikt

worden dit jaar. Komend jaar zal, naast verdergaande digitalisering en programma’s rondom verduurzaming, door DFG ingezet worden op versteviging van haar internationale marktpositie middels intensivering van klantrelaties, nauwere samenwerking met kwekers en toeleveranciers en uitbreiding in nieuwe marktgebieden.