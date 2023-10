DuoPlant vernieuwd: Flowers and Gifts shop geopend￼

Uithoorn – Vrienden, familie en belangstellenden waren zaterdagochtend naar de officiële opening van de vernieuwde bloemenwinkel DuoPlant gekomen. Na een korte speech van Sandra van Tol hielden haar broers André en Nico het lint vast, dat Lilian Blesgraaf mocht doorknippen. Exact tien jaar geleden werd de winkel op het hoekje van de Dorpsstraat ook al geopend. Dit keer zal er weer met nieuwe energie van start gegaan worden. Lilian wordt het gezicht van de vernieuwde Flowers and Gifts shop. “Ik heb er heel veel zin in. Ik ben hier ooit begonnen en heb daarna op diverse plekken gewerkt. Het is leuk om nu weer hier terug te zijn.” Omdat Lilian nog een dag in de week een opleiding tot interieurstyliste volgt, is de winkel vooralsnog van donderdag tot en met zaterdag geopend. “Misschien dat dat in de toekomst nog zal uitbreiden.”

De afgelopen weken is de winkel grondig onder handen genomen. De keuken en het toilet zijn verplaatst waardoor er meer ruimte is gecreëerd en het oogt ook lichter. Als de zijkant staan fleurige boeketten en aan de andere kant bloemen om zelf een boeket mee samen te stellen. Naast bloemen en planten zijn er nu ook cadeauartikelen te koop. Er is een speciale hoek met kaarsen, kerstballen, vazen en andere leuke artikelen. Een toevoeging waar volgens de familie Van Tol behoefte aan was. “We willen leuke betaalbare gifts aanbieden, voor ieder wat wils.” De belangstelling was meteen groot. Klanten zochten een boeket bloemen uit of kochten een kaars van het merk My Flame. Er was veel lof voor het leuke assortiment cadeauartikelen.

DuoPlant is een echt familiebedrijf. “We doen het met elkaar”, zegt vader Dion trots dat al zijn kinderen in het bedrijf meewerken. “Samen met een goed team,” voegt hij eraan toe. Zo maken ze een succes van hun winkels waar kwaliteit voor een goede prijs belangrijk is. Vanaf nu is de bloemenwinkel aan de Dorpsstraat weer geopend voor een mooi boeket of een leuk cadeau voor jezelf of de ander.