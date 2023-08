Duo-expositie wordt trio-presentatie

Mijdrecht – Van 23 augustus tot en met 16 september zal er in de galerie van KunstRondeVenen, de Lindeboom 3 in Mijdrecht, een duo-expositie zijn ingericht, die vanaf 7 september met een derde exposant zal worden uitgebreid. De exposanten zijn Gerarda Demarteau, die beelden, tekeningen en schilderijen zal tonen en Emmalia Bijker exposeert haar abstracte schilderijen. Wilma Meijer zal in de laatste twee weken van de expositie met keramiek en glaskunst de tentoonstelling verder verbreden. De galerie is geopend van donderdag tot en met zaterdag, van 12 tot 16 uur.

Gerarda Demarteau

Gerarda Demarteau legt zich al meer dan twintig jaar toe op beeldhouwen. Het bewerken van stenen, waar alleen handvijlen en schuur-papier aan te pas komen, is favoriet. Ronde, aaibare vormen hebben haar voorkeur. Niets of niemand is compleet, zo ook haar beelden niet. Wat er niet is in de steen blijft onbekend en onbewerkt. Hierdoor blijft de fantasie van de expositiebezoeker geprikkeld. Ook in andere disciplines, zoals tekenen met fineliners en kleurpotloden kan Gerarda volledig haar fantasie kwijt. Zij schildert ook in een gemengde techniek.

Emmalia Bijker

Behalve kunstenaar is Emmalia Bijker yogadocent en meditatieleraar, wat ervaringen meebrengt, die haar schilderwijze sterk beïnvloeden. Zij schildert met hart en ziel en dit gevoel geeft een extra dimensie aan haar kunst. Deze staat van innerlijke rust, gecombineerd met uitingen van kracht en spontaniteit in haar abstracte schilderwerk werken uitnodigend, waardoor je visuele en gevoelsmatige ervaring worden geprikkeld. Emmalia heeft zich gespecialiseerd in abstract werk; acryl op doek.

Wilma Meijer

Wilma Meijer werkte tot 2012 als docente Beeldende Vorming in het onderwijs. In die tijd ging zij jaarlijks in Noord-Frankrijk Raku stoken, een techniek om keramiek te maken. Zij kwam toen in contact met iemand die werkte met glas, glasfusen. Rond 2010 begon ze met dit materiaal te werken. Ze volgde cursussen om meer technieken te leren beheersen, naast fusen, Zoals casting, gebruik van mallen, sagging en meerdere manieren om objecten van glas te maken. Vooral de transparantie van glas boeit haar. Het spel van licht en kleur, de kleuren die elkaar beïnvloeden, de voorstelling die laag op laag zichtbaar blijft bij de opbouw van meerdere lagen glas. En nu, in 2023 is ook keramiek voor Wilma weer aan de orde. Zij laat ook dit werk in deze expositie zien.