Duizendste bezoeker in het Financieel Café

Amstelland – Het Financieel Café heeft vorige week haar duizendste bezoeker van het afgelopen jaar ontvangen. Het café, een initiatief van Humanitas Amstelland en Participe Amstelland, staat klaar voor inwoners met financiële of administratieve vragen.

Er zijn verschillende Financiële Café’s op locaties in Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel. De cafés bieden een veilige omgeving waarin iedereen anoniem van mens tot mens zijn of haar situatie kan bespreken. De grote opkomst laat zien dat er veel behoefte is aan deze toegankelijke ondersteuning. Met grote dank aan alle vrijwilligers en ervaringsdeskundigen wordt deze ondersteuning mogelijk gemaakt en is er een plek gecreëerd waar iedereen terecht kan. Dit maakt het Financieel Café een laagdrempelig en ontspannen loket waarbij hulp aan de mensen in de wijk centraal staat.

Financiële en administratieve zaken kunnen soms veel stress opleveren. Door omstandigheden kan het gebeuren dat men even het overzicht kwijtraakt. Dan kan het invullen van een formulier al als een groot obstakel voelen. Het Financiële Café staat voor je klaar om je hierbij verder te helpen. Geen vraag is te gek! In het café is iedereen welkom om met een kop koffie of thee allerlei vragen te stellen over geldzaken of orde willen scheppen in hun financiële situatie.

Kunt u/jij ook hulp gebruiken? Kom langs in het Financieel Café. Kijk voor meer informatie over locaties en tijden op www.participe-amstelland.nu/financieel-cafe of www.humanitas.nl/afdeling/amstelland.