Dubbel goud voor Target-schutter Rinke Elzinga

Kudelstaart – Zaterdag 12 en zondag 13 februari hebben enkele schutters van Handboogvereniging Target uit Kudelstaart van zich doen spreken op Texel, alwaar een animal 3D ronde werd verschoten. Dit is een wedstrijd met een parcours in het bos en in de duinen met levensechte kunststof dieren waar op geschoten wordt. De voorbereiding was goed op orde; reeds op vrijdag met de boot oversteken en gezamenlijk een vakantiehuisje gehuurd.

Zaterdagochtend om 9.00 uur moesten de schutters zich melden bij paal 21, ter hoogte van De Koog, alwaar de briefing plaatsvond. De Kudelstaartse schutters liepen samen op met twee schutters uit Arnhem. Na wat doelen in de duinen, waarbij de wind vaak een grote rol speelde, waren de doelen in het bos een verademing en werd er ook prima geschoten. Met name één van de jongste leden van HBV Target, Rinke Elzinga, wist zich prima te profileren met een verdiende eerste plaats. De ander schutters werden respectievelijk vierde en negende . Dat was de zaterdag, een mooi resultaat met de zondag nog in het verschiet.

Het parcours voor de zondag was totaal anders. Veel meer kleine doelen, zoals patrijzen, hazen en fazanten en een enkele grote beer. Om 10.00 uur werd er gestart en om 15.00 uur waren er in totaal zo’n 28 doelen afgewerkt. Ook op zondag wist de jonge Rinke weer te overtuigen en pakte het goud. Een trotse vader Martijn Elzinga wist zich te verzekeren van de zilveren medaille en Fabian Meerloo wist het brons te veroveren. Voor veteraan Axel Wagenaar was er een negende plaats, maar ook dik verdiend! Helaas was er voor de mannen geen medaille uitreiking in verband met de toen nog geldende coronaregels maar de medailles zijn ondertussen thuis bezorgd alwaar de schutters samen met het thuisfront kunnen nagenieten van een geslaagd weekend op Texel. Kijk voor meer informatie over de handboogsport en over Target op: www.hbvtarget.nl