Druk en gezellig bij intocht Sinterklaas

Aalsmeer – Sinterklaas is gearriveerd in Aalsmeer. Even over twee uur in de middag van zaterdag 18 november werd de pakjesboot afgemeerd bij de tuin van het zorgcentrum. Er was een grootse ontvangst voor de Sint en al zijn Pieten. Heel veel kinderen waren met hun ouders naar het Centrum te komen om het Sinterklaasfeest mee te vieren. Gelukkig bracht de Sint een beetje Spaanse zon mee. Na enkele fikse buien in de ochtend, brak bij zijn komst zelfs het zonnetje even door.

Niet alleen het welkom werd door velen bijgewoond, ook tijdens het feest op het Molenplein met muziek stonden inwoners uit Aalsmeer en omgeving mutje aan mutje. De verkeersregelaars bij de oversteek van de Kanaalstraat naar de Zijdstraat waren absoluut geen overbodige luxe.

Sinterklaas had zijn Sinterklaas Circus meegenomen. Naast Disco Pieten dit jaar ook diverse Goochel Pieten. Ze waren aan het jongleren met knotsen en balletjes en onder andere werd geoefend met hoepels. Ook de Circusdirecteur was meegenomen en de verzorgers van de tijger. Gelukkig een pluche tijger…

In het gemeentehuis werden Sinterklaas en alle Pieten welkom geheten door burgemeester Jeroen Nobel en weer heel veel kinderen. Er waren tekeningen gemaakt voor de Sint en natuurlijk zijn er liedjes gezongen. En de Pieten hadden nog een spectaculaire show in petto. Wat was het weer gezellig. Een topfeest! Oh, en Sinterklaas heeft gezegd dat alle kinderen zaterdagavond hun schoentje mogen zetten…