Druk en gezellig bij afscheid wethouder Alink

Aalsmeer – Gezellig en druk was het afgelopen woensdag 6 juli in het Flower Art Museum. Natuurlijk is met plezier naar de mooie kunstwerken gekeken, maar aandacht was er vooral voor wethouder Wilma Alink (D66). Na vier jaar besturen, zit haar taak er op. Wilma had de functie van wethouder graag nog een tweede termijn willen vervullen, maar de verkiezingen en onderhandelingen tussen de fracties pakten anders uit.

Tijdens de afscheidsreceptie werd Wilma omringt door haar familieleden en vooral naar hen gaat de aandacht de komende tijd. “Vooral leuke dingen doen met deze mannen”, wijst ze op haar zonen na de vraag wat ze nu gaat doen. “Ik zie het wel, nu eerst maar alles laten bezinken.”

Tijdens de receptie was hier in ieder geval geen tijd voor. Wilma wachtte veel praatjes, bedankjes en handen schudden. Naast raadsleden en medewerkers van de gemeente kwam ook een groot aantal oud-collega’s, waaronder oud-wethouder Robbert-Jan van Duijn (nu burgemeester van Nieuwkoop), persoonlijk afscheid nemen, evenals veel inwoners die met Wilma gesproken en gewerkt hebben in verband met de portefeuilles die zij in haar beheer had. Vier jaar heeft Wilma zich ingezet voor de zorg, wijkgericht werken, natuur en milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en kunst en cultuur.

Bedank Wilma, het ga je goed!