Drugsafval gedumpt in container

Aalsmeer – Op dinsdag 3 april om half twee in de middag werden agenten aangesproken door enkele bewoners in de Ophelialaan. In een afvalcontainer waren diverse verdachte goederen gedumpt. Het bleek te gaan om onderdelen van een wietplantage. Er zijn onder andere luchtslangen en twee vaten aangetroffen.

De afdeling milieu van de gemeente is ook ter plaatse gekomen en heeft foto’s gemaakt. Een speciale eenheid heeft het drugsafval verwijderd. Tijdens het paasweekend is door omwonenden een voertuig gezien op het terrein waar de afvalcontainer stond. Mogelijk betreft het hier de daders.

De politie hoopt op meer getuigen. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.