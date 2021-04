Drubslab ontmanteld in loods aan Legmeerdijk

Aalsmeer – Woensdag 21 april heeft de politie rond elf uur in de ochtend een inval gedaan in een loods aan de Legmeerdijk. Er bestond een vermoeden dat in de loods drugs werden geproduceerd. In het pand is een amfetaminelaboratorium aangetroffen. Er zijn twee aanhoudingen verricht. De twee ‘werknemers’ droegen witte pakken.

Tijdens de inval werd de loods omringd door zwaarbewapende agenten. Het lab is dezelfde dag, na onderzoek, ontmanteld. Verder onderzoek moet duidelijk maken wie voor welke feiten verantwoordelijk is. Aanhoudingen in een later stadium van het onderzoek worden niet uitgesloten.

Gevaarlijk voor omgeving

Drugslabs kunnen zich overal bevinden, in schuren, huizen, garageboxen en onder andere bedrijfsloodsen. De politie neemt informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op. De productie van drugs kan gevaarlijk zijn voor de omgeving. Bovendien worden afvalstoffen vaak illegaal gedumpt, waardoor er schade aan het milieu kan ontstaan. Ook het opruimte van vaten met drugsafval kost de maatschappij veel geld. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie (0900-8844) of doe een anonieme melding via 0800-7000.

Foto: VTF