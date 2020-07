Drie uitrukken Brandweer in korte tijd

Aalsmeer – Vrijdag 17 juli rond elf uur in de avond is de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Graaf Willemlaan in Kudelstaart. Een dixi (toiletunit) had vlam gevat. De Brandweer had het vuur snel onder controle. Zo goed als zeker is de brand aangestoken. “De meeste dixi’s doen niet aan zelfontbranding”, aldus een opmerking van een getuige. Er wordt natuurlijk nog wel onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak.

Hut uitgebrand

Het was een drukke avond voor de Brandweer, want zo’n anderhalf uur eerder, rond 21.30 uur, moest uitgerukt worden voor een buitenbrand aan de Dreef. Ter plaatse trof de Brandweer in de bosjes achter het zwembad een hut aan. “Een hut waar de jeugd uren werk in had zitten. Helaas vonden onbekenden het nodig de hut in de brand te steken”, aldus de Brandweer. “Het vuur is geblust met emmers water. Helaas konden we niet voorkomen dat de woonkamer uitbrandde.”

Brand in kwekerij

De volgende dag, zaterdag 18 juli, een ‘vroege dienst’ voor de Brandweer. Rond half zeven in de ochtend werd een brandgerucht gegeven in een kas aan de Achterweg in De Kwakel. Tijdens het aanrijden werd hevige rookontwikkeling gezien boven een kassencomplex. Ter plaatse bleek er brand te zijn in een kwekerij. Door snelle inzet van de Brandweer was het vuur snel onder controle en is de schade beperkt gebleven. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.