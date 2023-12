Drie keer Boerenvreugd in Historische film

Aalsmeer – In de maand januari vertoont stichting Oud Aalsmeer de film Boerenvreugd, 1950 tot 2000. De film is samengesteld uit drie films die te maken hebben met de naam Boerenvreugd. Boerenvreugd was een boerderij, gebouwd in 1867 aan de Kudelstaartseweg. De eerste film, gemaakt door A. Eveleens (residentie), laat activiteiten zien op de boerderij van de familie Keizer in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

In de tweede film, gefilmd door André Maas en Dirk Verzaal in 1971 en 1972, is de verbouwing en inrichting te zien van Boerenvreugd door de jeugd tot jongerencentrum. Ook worden beelden vertoond van de wielerploeg van Boerenvreugd die in september 1971 de corsoronde in Aalsmeer Zuid heeft gewonnen. De activiteiten van het jongerencentrum werden in mei 1974 beëindigd.

De derde film gaat over kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan. Deze film is beschikbaar gesteld door Jan Pannekoek en laat het reilen en zeilen zien op de kinderboerderij. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van de stichting. Totale duur is 41 minuten. Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op www.stichtingoudaalsmeer.nl. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 januari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 13 januari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 6 januari. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. De lokale omroep is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl

Jongerencentrum Boerenvreugd.