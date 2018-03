Drie inbraken in Uithoornse woningen

Uithoorn – Op donderdag 8 maart is ingebroken in een woning aan de Thamerweg. De dieven hadden zich toegang verschaft via de balkondeuren op de eerste verdieping. De inbraak wordt rond half tien in de avond ontdekt. Diverse kamers zijn overhoop gehaald. Niet bekend is of er goederen zijn ontvreemd. Dezelfde donderdag is ook ingebroken in een woning aan de Talmalaan. De dieven zijn het huis eveneens via de bovenverdieping ingegaan. Alle kasten en lades in de logeerkamer zijn open gemaakt. Tevens is geprobeerd in te breken in een andere woning in de Talmalaan op deze donderdag. Dieven hebben getracht een raam te forceren met een breekvoorwerp. Dit is niet gelukt. De inbraakpoging heeft tussen twee uur in de middag en negen uur in de avond plaatsgevonden. Het was de derde keer dat dieven dit huis wilden betreden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.