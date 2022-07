Drie dagen jazz- en bluesmuziek in Bacchus

Aalsmeer – Van 26 tot en met 28 augustus presenteert KCA drie concerten met de schijnwerpers op jazz en blues in Bacchus in de Gerberastraat. Tijdens ‘Jazz me Blues’ zijn er optredens van Hein Meijer, Michael Varekamp en Elvis Sergo

De Little Boogie Boy Bluesband bijt het spits af en staat op vrijdag 26 augustus op het podium van het culturele café. De band van Hein Meijer is een van de beste bluesbands van Nederland. De Kudelstaarter ging dertig jaar geleden voor het eerst naar Amerika, waar hij met zijn blueshelden mocht samenspelen en die hem de bijnaam gaven die hij nu als geuzennaam gebruikt: Little Boogie Boy. Hein is de blues, de virtuoze vertolker van een muziekstijl die nooit verloren gaat.

Op zaterdag 27 augustus komt Michael Varekamp zijn 54ste verjaardag vieren in Bacchus, samen met de Celebration Band. Michael is al dertig jaar actief als trompettist, zanger, componist, organisator, radiomaker, theaterproducent en bandleider.

En zondagmiddag 28 augustus gaan de spots in Bacchus voor het Trinity Trio en Folker Tettero. Elvis Sergo is dé Hammond-organist uit Amsterdam, authentiek en virtuoos bespeelt hij de voetbassen. Het Hammond-orgel blijkt een stampende en stomende groove-machine, bij uitstek geschikt voor het spelen van de blues in al zijn facetten. Het Trinity Trio van Elvis Sergo staat samen met de bluesgitaar van Folker Tettero garant voor een superswingende bluesmiddag in Bacchus! De entreeprijs voor vrijdag en zondag is 15 euro per persoon, zaterdag bedraagt de toegang 20 euro per persoon. Wie drie dagen lang wil genieten, kan een combi-kaart kopen à 40 euro. De concerten beginnen vrijdag en zaterdag om 20.30 uur en zondag is de aanvangstijd 16.00 uur. Kaartjes zijn te koop in de KCA-ticketshop (zie www.kunstencultuuraalsmeer.nl).