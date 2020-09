Drie auto’s op elkaar op Bosrandweg

Aalsmeer – Maandag 7 september omstreeks kwart over drie uur in de middag heeft op de Bosrandweg een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen. Bij de botsing raakten drie auto’s elkaar. Eén van de auto’s schoot door de klap de berm in, over het fietspad en kwam in de bosjes tot stilstand.

De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. Enkele betrokkenen raakten licht gewond en zijn geholpen door de medewerkers van de ambulancedienst. Niemand hoefde naar een ziekenhuis vervoerd te worden.

Het verkeer richting Schiphol zal nog even gestremd zijn, totdat de betrokken voertuigen door een berger zijn afgesleept.



Foto: VTF / Vivian Tusveld