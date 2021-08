Dorpswandeling over een dwarse aal en een plein dat niet naar alcohol werd genoemd

Aalsmeer – Elke laatste zaterdagmiddag van de maand – van mei tot en met september – wordt vanaf de Historische Tuin een dorpswandeling georganiseerd. Ze voeren altijd door het centrum van Aalsmeer en een gids vertelt over leuke en bijzondere wetenswaardigheden die toeristen maar ook Aalsmeerders vaak niet weten.

Afgelopen zaterdag was er weer eentje, ditmaal onder leiding van gids Jan van Veen, oud-schooldirecteur en ‘vol’ van geschiedenis. Een leuk verteller zodat de anderhalf uur die voor de wandeling staat voorbij vliegt. Zaterdagmiddag was het eerst even ‘doorkomen’, letterlijk, want de regen plensde op het Praamplein en niet ieder van de vijftien belangstellenden was uitgerust met een paraplu. Gelukkig liet gids Jan zich van zijn stoerste kant zien en vertelde zonder plu of hoofddeksel honderduit. Eerder was de ‘tocht’ gestart op de Historische Tuin, in het veilgebouwtje. Voor menig Aalsmeerder is de historie van de aardbeienteelt, de verzwelgende wateren rond Aalsmeer en het ontstaan van de Poel enigszins bekend. Maar er zijn altijd weer feitjes waardoor je je laat verrassen. Zeker voor ‘nieuwe’ dorpsgenoten is het prachtig om iets over je woonplaats te leren.

Zo waren Aalsmeerders altijd al ‘dik’ met Amsterdam. Het was door rijke kooplieden dat ‘onze’ teelt op gang kwam: heesters, bomen en veel later bloemen. Rijke lui wilden mooie struiken, bijvoorbeeld sierlijke buxussen, om hun panden nog mooier uit te laten komen en om anderen de loef af te steken. “Ze hadden een houding van: kijk ons nou!” Naast de koopmanshuizen in de hoofdstad wilden ze ook bomen en ander groen hebben rondom hun buitenplaatsen in Kennemerland. Er was altijd goede handel tussen de twee plaatsen. Op de grond waar heesters groeiden deed de aardbei het trouwens verdacht goed. Later kwamen de bloemen en planten in zwang. Eerst op de koude grond, daarna onder glas. Op een gegeven moment moest wat worden gedaan aan de financiële kant van de zaak want het werd wat onhandig om niet zeker te zijn van je inkomsten. Dat was het begin van de veilingen, waar er vroeger twee van waren, eentje in Dorp en de ander in Oost.

Over ‘Kijk ons nou’ gesproken; die ietwat komische uitroep komt ook voor bij Aalsmeerders, zoals de werkelijke naamgevers van het Praamplein. Het lijkt inmiddels zo heel gewoon en passend bij het plein, in het hartje van Aalsmeer waar de praam ooit een belangrijke rol vervulde om struiken en bomen te vervoeren naar Amsterdam. Toen het plein af was wilde B&W destijds dat het het Brandenwijnplein ging heten. “Dit was tegen het zere been van de Dippers, de toenmalige organisatie van de Pramenrace. Ze verzonnen een ludieke beargumentatie waarom het plein Praamplein moest gaan heten, namelijk: je kunt een plein toch niet naar alcohol vernoemen? Wat is dat voor voorbeeld voor kinderen…” Jan doet geanimeerd verslag van de gemeenteraadsvergadering waarin de naamgeving eigenlijk een hamerstuk was. “Maar uiteindelijk ging men overstag, het werd het Praamplein. Dé plek waar de Pramenrace altijd finisht.”

Een ander grappig feitje betreft de Dorpskerk. Ooit katholiek, toen protestants en later hervormd. “De restauratie is net achter de rug, uitgevoerd door de gemeente”, licht de gids toe. Niet onder leiding van het kerkbestuur want de gemeente is eigenaar van de toren. Alleen van de toren. In vroeger tijd werd de toren met klokkengelui ingeschakeld om boodschappen door te geven aan andere plaatsen, ook via de klokkentorens aldaar. “Je kon in zes uur een boodschap doorgeven in Brussel op die manier.” Jan vertelt dat er op de toren geen haantje staat – naar kerks gebruik – maar het wapen van Aalsmeer. “Die heeft er zo wel even z’n stempel op willen drukken.”

Bij het Oude Raadhuis staat de groep ook stil. En vooral bij het wapen, de leeuw met de aal. De huidige voorstelling is een nogal bloeddorstig uitziende leeuw met een aal in zijn voorpoten. Echter, in eerdere tijden kijkt de aal de andere kant uit dan de leeuw. “Alsof het lijkt alsof de aal zegt: kijk mij nou, ik ben niet bang voor je.” Overigens niet de enige gedurfde actie in Aalsmeer. Een beetje stil worden de toehoorders als gids Jan de uitleg geeft waarom de kerk niet katholiek gebleven is. “Een antwoord op de Spanjaarden die tijdens de 80-jarige oorlog de inwoners van Haarlem wilde uitmoorden. De stad was rondom omsingeld en er was geen voedsel. Aalsmeerders kwamen ’s nachts via platte schepen voedsel brengen. De Spanjaarden kwamen dit er oren en gaven in 1573 opdracht in Aalsmeer ‘huis te houden’. Plunderingen en branden waren het gevolg. Aalsmeerders kozen toen voor een protestantse kerk, een steek in het hart van de katholiek gezinde Spanjaarden.

Stoer volkje dus, Aalsmeerders. De volgende dorpswandeling – met ongetwijfeld nog veel meer historische feitjes – is op de laatste zaterdag van augustus.

Foto: www.kicksfotos.nl.