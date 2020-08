Dorpswandeling in teken van architectuur

Aalsmeer – Welke Aalsmeerse kerk wordt een kruiskerk genoemd? Wat is er bijzonder aan de architectuur van het ‘Broeckmans-pand’? Welke bouwinvloeden zijn terug te zien in het winkelgebied? Tijdens de dorpswandeling in Aalsmeer-Centrum op zaterdag 29 augustus krijgen deelnemers de antwoorden op deze en andere vragen.

In het voorjaar en de zomer wordt in de dorpskern van Aalsmeer elke maand een dorpswandeling georganiseerd door de Historische Tuin Aalsmeer. De wandeling voert deelnemers langs bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien interessant zijn. Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een nieuw licht op de lokale geschiedenis.

De dorpswandeling van zaterdag 29 augustus staat onder leiding van Joop Kok, architect, geschiedeniskenner en auteur van diverse publicaties over architectuur en Aalsmeer. Hij gaat specifiek in op de architectuur van een aantal bijzondere gebouwen in de dorpskern. De wandeling start om 13.15 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Startpunt is de Historische Tuin, Praamplein. Deelname kost 5 euro per persoon. Reserveren is verplicht en kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562.

Ook op 26 september

De dorpswandelingen zijn geschikt voor iedereen die meer wil weten over Aalsmeer. Verwacht geen zware kost, wel een informatief verhaal doorspekt met leuke wetenswaardigheden. Naast zaterdag 29 augustus is er dit jaar nog een wandeling op 26 september. Ook hiervoor kan al gereserveerd worden. De dorpswandeling is op aanvraag tevens voor groepen te boeken.