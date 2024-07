Dorpsraad Kudelstaart houdt stevige vinger aan de pols

Kudelstaart – Of het nu gaat om geplande woningbouw of een nieuw initiatief dat daarvoor wordt ingediend, nieuws over het winkelbestand, speelplaatsjes, openbaar groen, verkeer, recreatie aan de Loswal: De Dorpsraad Kudelstaart houdt een stevige vinger aan de pols. Dat valt ook te verwachten achter de naam ‘Dorpsraad’. Toch is deze raad niet te vergelijken met de gemeenteraad, die met gekozen leden vanuit een politiek standpunt de gemeente (Aalsmeer) bestuurt. Aan de andere kant is er wel nauw en goed contact met de gemeente. Immers: Kudelstaart is dan wel niet een op zichzelf staande gemeente, het is ook geen wijk. Kudelstaart is een dorp om mee rekening te houden, zeker als je bedenkt dat hier bijna 10.000 mensen wonen.

Fietsen langs veranderpunten

Goed dus om ‘voelhorens’ te hebben binnen deze gemeenschap. Een term uit de mond van voorzitter Jaap Overbeek. Onlangs organiseerde hij en zijn medebestuursleden een fietsrondje door Kudelstaart langs diverse punten van aandacht. Belangstellenden die meefietsten kregen allerlei informatie mee en konden vragen stellen over de locaties waar iets staat te gebeuren of in elk geval die onderwerp van gesprek zijn. Zoals de Mijnsherenweg. Jaap: “Het initiatief dat onlangs werd gepresenteerd door politieke partij FlorAalsmeer betreft percelen van kwekerijbedrijven langs de Mijnsherenweg. Deze ondernemers kunnen of willen daar niet meer ondernemen en stellen verkoop van hun grond voor die bestemd kan worden voor woningbouw, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Overigens is het nuttig te weten dat Kudelstaart in kaart wordt gebracht in de Gebiedsvisie. Geplande woningbouw, de terugkeer van een bibliotheek, een tweede super en andere wensen voor het dorp komen daarin aan bod. Deze visie komt na de zomer in de gemeenteraad. Ook de toekomst van de glastuinbouw krijgt daarin een plek.”

Windmolens, Loswal en groen

Wie meefietst met het rondje hoort nog eens wat. Dat is een understatement als je ter ore komt dat Kudelstaart mogelijk te maken krijgt met windmolens en/of zonnepanelen op de ‘groene driehoek’, aan de zuidzijde van het dorp, dus op de grens met gemeente Kaag en Braassem. “Gemeenten moeten op lokaal niveau een steentje bijdragen aan de energietransitie. In de Regionale Energie Strategie (RES) is dit gebied aangewezen als zoekgebied voor wind- en/of zonne-energie. De gemeenteraad moet daar te zijner tijd een afgewogen uitspraak over doen”, aldus Jaap. Een ander punt betreft recreatieplek de Loswal. Een van de fietsers bracht naar voren dat die wel erg bescheiden afsteekt bij het opgeknapte Surfeiland. Het zijn opmerkingen die de Dorpsraad in de daaruit voortgevloeide bewonersoverleggen meeneemt. Voelhorens en knelpunten kun je het beste samen oplossen of aankaarten bij de gemeente, zo is de insteek. Er zijn meters gemaakt op diverse fronten zoals nieuwe speelplaatsjes en aandacht voor het groenonderhoud alhoewel daar nog wel verbeteringsslagen mogelijk zijn. “Er zijn mooie initiatieven ontwikkeld door bewoners zelf zoals een gezamenlijke tuin of samen met buren aanpak van de voortuinen. Helaas is er een budget voor het algehele onderhoud en daarbinnen moet dat onderhoud wel kunnen plaatsvinden. Als dat meer moet worden, kan alleen de gemeenteraad daar een verschil in maken.”

Dijken Kudelstaartseweg

Overlast komt ook voor. Of dat nu gaat om opstootjes met jeugd of verkeersoverlast. Soms is er niets aan te doen: wegen die worden opengebroken voor nieuwe bekabeling of ander werk aan de weg. Er komt nieuwe ‘overlast’ aan: de dijken langs de Kudelstaartseweg moeten worden verstevigd om ook in de toekomst de polder te beschermen tegen het water uit de Westeinderplassen. Ook hier houdt de Dorpsraad uiteraard een vinger aan de pols: tijdens de werkzaamheden moet tenslotte het verkeer in Kudelstaart wel kunnen doorstromen. De Dorpsraad inventariseert dus knelpunten en kan ze aanhangig maken bij de gemeente Aalsmeer. “Gelukkig is de band goed, er fietst regelmatig een wethouder mee of komt op een van de bewonersvergaderingen.”

Jaap geeft aan dat de Dorpsraad daarnaast inwoners informeert tijdens die vergaderingen, die doorgaans drukbezocht worden. Over animo heeft de Dorpsraad sowieso niet te klagen. Daar waar wijkraden elders worden ontbonden is die van Kudelstaart al ruim 60 jaar heel actief. Meer info: Dorpsraad Kudelstaart via: dorpsraadkudelstaart@hotmail.com of via Facebook.

Foto: Kudelstaart krijgt mogelijk te maken met windmolens en/of zonnepanelen op de ‘groene driehoek’, aan de zuidzijde van het dorp, dus op de grens met gemeente Kaag en Braassem. De gemeenteraad moet daar te zijner tijd een afgewogen uitspraak over doen. Foto’s: Joke van der Zee

Foto: Van sommige Kudelstaarters mag het recreatieterrein bij de Loswal best worden opgeknapt.