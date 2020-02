Doneeractie B1 Greenpark voor trainingsstage

Aalsmeer – Dyanne speelt met haar team B1 in de handbalcompetitie op jeugddivisie niveau. De selectie van Greenpark Handbal Aalsmeer traint vijf dagen in de week om het niveau te bereiken en behouden.

Dit jaar reizen de meiden met trainers Herman en Marcel en begeleiding in april af naar Denemarken voor een trainingsstage om te kunnen leren van top handbalteams. En eind mei staat het jaarlijkse toernooi in Verl Duitsland op de agenda.

De kosten van verblijf en vervoer hopen de meiden door middel van sponsoring op te brengen. De kosten per persoon (25 personen) zijn 600 euro inclusief busvervoer, overnachting en eten en drinken.

Ga eens kijken bij een wedstrijd van deze handbal-meiden in sporthal De Bloemhof of neem plaats op de tribune tijdens het Jac. Stammes toernooi op 20 en 21 april en vast en zeker dat ook u/jij fan wordt van dit enthousiaste en gedreven handbalteam, waarvan de meeste speelsters vorig jaar in de jeugddivisie Nederlands kampioen zijn geworden. Kijk voor meer informatie op: https://hvaalsmeer.nl/dames-junioren-b1/

En, niet onbelangrijk: Stort een donatie, ieder bedrag is welkom (www.doneeractie.nl). Alle meiden van B Greenpark Aalsmeer (Danila, Renée, Kymani, Suze, Britney, Robin, Fleur, Rachelle, Chiara, Lisa, Chynthia, Rozemarijn, Julia, Loes, Simone, Amber, Romy, Nina, Noa, Dannii, Mandy, Lisa, Carlijn en Dyanne) danken u/jou hartelijk.

Foto: Greenpark Handbal Aalsmeer DB