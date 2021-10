Doneer 4 euro en breng gezelligheid bij ouderen

Aalsmeer – Een plantje groen of bloeiend brengt altijd gezelligheid mee in huis. Zeker voor alleenstaande ouderen. Wat afgelopen jaar als ludiek idee in coronatijd begon, is nu de start van een mooie traditie bij Scouting Tiflo Aalsmeer: Doneer 4 euro en Tiflo geeft een oudere in Aalsmeer of Kudelstaart een leuk plantje. Met uw donatie steunt u ook nog eens de jeugdleden van de scouting, want met de opbrengst wordt onder andere nieuw spelmateriaal aangeschaft en worden de boten onderhouden.

Oktober vorig jaar hebben de leden van de Tiflo zo’n 400 (!) ouderen heel blij gemaakt met een groen of bloeiend plantje. Het zou super zijn als de scouting dat dit jaar weer kan doen. Dus ga snel naar de site www.tiflo.nl en klik op ouderenactie. Donaties van bedrijven zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Gelukkig mag de scouting dit jaar ook weer de deur-tot-deur verkoop doen en zullen de leden van Tiflo op zaterdag 30 oktober langskomen met groene en bloeiende plantjes. De 30e gaan de leden ook ‘deze gezelligheid’ brengen bij de (alleenstaande) ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart. Doneren kan tot 28 oktober.