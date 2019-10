Donatie Rabobank voor ‘Dag van je Leven’

Aalsmeer – Vanuit de landelijke Rabobank Club Support-actie ontving Stichting Dag van je Leven het mooie bedrag van € 997,12. Bestuurslid Dirk Box ontving de cheque uit handen van Rabobank-medewerkers Marjon Meissen en Ron Leegwater.

De stichting gaat dit bedrag inzetten om een groep mensen met een zware lichamelijke en verstandelijke beperking te laten paardrijden op een zogenaamd huifbed. Dit huifbedrijden is kostbaar en wordt gedaan bij gespecialiseerde maneges. Om zoveel mogelijk mensen deze bijzondere ervaring te laten meemaken is veel geld nodig. Daarom doet Stichting Dag van je Leven een oproep voor meer sponsors.

Dirk Box: “We zijn erg blij met de donatie van de Rabobank en bedanken de Rabobank-leden dat ze op onze stichting hebben gestemd tijdens deze actie. Dit is een fantastische stap in de goede richting. Maar we zijn er helaas nog niet.” Ook je steentje aan dit mooie initiatief bijdragen? Stuur een mail naar info@dagvanjeleven.org of kijk op de website www.dagvanjeleven.org.