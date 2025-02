Donatie dokter Weve voor Hospice in Kloosterhof

Aalsmeer – In december heeft dokter Ewout Weve een marathon gerend in Malaga in Spanje. De Aalsmeerse arts deed mee om geld bijeen te vergaren voor de inrichting van de Hospice Zorgkamer in Zorgcentrum het Kloosterhof.

In het Kloosterhof is een woongedeelte gemaakt waar mensen in het laatste deel van hun leven verzorgd kunnen worden in het voor hen vertrouwde Aalsmeer en met familie dicht in de buurt.

Dokter Ewout Weve heeft met deelname aan de marathon het fantastisch bedrag van 6.400 euro opgehaald. Donderdag 13 februari heeft de arts ‘zijn’ donatie overhandigd in het Kloosterhof aan Ruth van Dam en Petra Colijn.

Het sponsorgeld gaat onder andere besteed worden aan de verbouwing en de aanschaf van een elektrische douchestoel en een sta op stoel. Ruth en Petra: “Dokter Weve heeft een gouden prestatie geleverd. We zijn dankbaar voor deze geweldige donatie voor onze Hospice Zorgkamer.”

Foto: Ria Scheewe, Aalsmeer