Doelpuntrijk weekend voor FCA en RKDES

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 21 september wachtte de voetballers van FC Aalsmee een thuiswedstrijd. O.S.V. 1 was de tegenstander. In een doelpuntrijke wedstrijd, waarin beide verdedigingen soms zwaar in de fout gingen, was het voor een objectieve toeschouwer leuk om te zien maar voor de supporters van beide verenigingen soms tenenkrommend. FC Aalsmeer kwam herhaaldelijk aan een voorsprong maar door fouten achterin kon O.S.V. de achterstand weer gelijk trekken en de 4-4 eindstand is wel de juiste afspiegeling.

Al in de eerste minuut kreeg Aalsmeer al drie grote kansen om op een voorsprong te komen. Jordy de Groot, Deo Sinduhije en Daan Vaneman (wat een power heeft die jongen) waren niet doeltreffend. In de derde minuut was het Daan Vaneman die uit een voorzet van Deo Sinduhije de bal onhoudbaar voor doelman Yort Willems in de bovenhoek knalde, 1-0. Combinerend was Aalsmeer de bovenliggende partij in deze periode, maar door een te trage opbouw werden een paar prachtige kansen om zeep geholpen. O.S.V. trok in de 18e minuut bij hun eerste serieuze aanval de stand gelijk. Een vrije trap van Joey Noordenbos gleed tot ieders verbazing in het doel, 1-1.

Kansen waren er voortdurend voor Aalsmeer, ondanks geschutter achter bij O.S.V., werden deze niet benut. Tot Jordy de Groot in de 23e minuut de bal achter Yort Willems in het doel deponeerde, 2-1. Na slecht verdedigen achterin bij Aalsmeer bracht Eduart Lulaj de stand weer gelijk, 2-2. Toch was het Aalsmeer dat via Jordy de Groot, na treuzelen achterin bij O.S.V., in de 43e minuut de stand weer op 3-2 bracht. Een mooie opsteker net voor de pauze. Na een grote scoringskans voor Aalsmeer in de 46e minuut was het Eduart Lulaj die twee minuten later de stand weer gelijk trok na missers in de Aalsmeer defensie, 3-3.

Aalsmeer kreeg tussen de 50e en 60ste minuut kansen genoeg om een grote voorsprong te realiseren, maar zelfs vrijstaand voor doelman Yort Willems wist men niet te scoren. Wissel 61ste minuut: Thomas Steinhart voor Gilliano Eijken (onzichtbaar) en in de 67ste minuut Sander Aznar voor Junior Tiller. Het werd een rommelig partijtje voetbal met veel tikkies terug en balletjes breed, maar het weer vergoedde veel.

Tot in de 72ste minuut Nassim Zohair uit een vrije trap van Daan Vaneman de bal onhoudbaar voor Yort Willems 4-3 scoorde en Aalsmeer al drie punten in de knip dacht te hebben. Maar een penalty in de 83ste minuut voor O.S.V. bracht roet in het eten. Joey Noordenbos schoot de bal bekwaam in, 4-4. En zo werd het één puntje voor beide ploegen. Een wedstrijd met twee gezichten, scorende aanvallers en schutterende verdedigingen. Zaterdag 28 september speelt FC Aalsmeer (zat.) uit tegen Jong Holland uit Alkmaar. Locatie koning Willem Alexanderlaan 5, 1815 LG Alkmaar, aanvang wedstrijd 15.00 uur.

Jack van Muijden

Ook voor FC Aalsmeer zondag, maar nog meer voor R.K.D.E.S. Kudelstaart, was het een doelpuntrijk weekend. FC Aalsmeer speelde thuis tegen W.V.C 1 en wist twee keer te scoren. Het lukte W.V.C. niet om de verdediging van Aalsmeer te passeren, eindstand: 2-0.

R.K.D.E.S. had deze 22 september het eerste van Voorschoten op bezoek aan de Wim Kandreef. De Kudelstaarters waren deze zonnige middag op dreef en wisten vijf keer de bal in het net van Voorschoten te schieten. De doepunten zijn gemaakt door Indy van Koert (2), Roy Endhoven (2) en Rutger Spaargaren (1). Voorschoten trof twee keer doel. Eindstand: 5-2.

Foto: www.kicksfotos.nl. FCA zaterdag in actie.