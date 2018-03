Het doek valt voor Melomanie

Rijsenhout – Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 maart hebben zowel bestuur als leden van drumfanfare Melomanie besloten om te stoppen. Door het teruglopend aantal leden kwam het steeds vaker voor dat optredens niet meer aangenomen konden worden. Op vele manieren is de vereniging actief bezig geweest om te proberen nieuwe leden te werven. Dit door workshops op scholen te organiseren, het meedoen aan verenigings-markten en het deur aan deur flyeren in Rijsenhout. Helaas is hier geen respons op gekomen.

Daarbij lukt het de vereniging niet om een voltallig bestuur te hebben. Na een jaar zonder secretaris en het aankomende aftreden van de voorzitter in 2019 ging en gaat dit ook voor steeds meer organisatorische problemen zorgen.

Voor nu is besloten dat de Drumfanfare alle geplande activiteiten tot de zomervakantie door laat gaan. Op 29 juni zal Melomanie voor een laatste keer tijdens een de jaarlijkse presentatie te zien en te horen zijn. Het oud papier, dat de leden van de vereniging maandelijks huis aan huis in Rijsenhout ophaalt, zal gewoon tot einde van 2018 doorgaan.

Over de overige afsluitende activiteiten worden belangstellenden via de media, website en facebook op de hoogte gehouden. Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met het bestuur via drumfanfaremelomanie@quicknet.nl.