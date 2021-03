Amstelland – De lente komt eraan! Hét moment om de hardloopschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. Rennen met een doel? Doe mee aan Run for KiKa Lente Fit en boost jouw fitheid in de strijd tegen kinderkanker. Ga de uitdaging aan en loop in totaal 21 kilometer vanuit huis tussen 21 en 31 maart. Op welke manier en wanneer je dat doet, dat bepaal jij.

Al meer dan 650 hardlopers gaan de uitdaging aan. De Run for KiKa Lente Fit is voor iedereen, want jij bepaalt op welke manier je de 21 kilometer rent. Loop bijvoorbeeld iedere dag 2 kilometer, drie keer 7 kilometer of in één keer de volledige 21 kilometer. Stippel je eigen routes uit, plan wanneer je gaat lopen en geef jezelf een energieboost. Kom in actie en daag vrienden, familie en collega’s uit om samen de uitdaging aan te gaan tijdens Run for KiKa Lente Fit. Jij maakt het verschil.

Sinds de oprichting van KiKa steeg het genezingspercentage van kinderen met kanker met ruim 5%. Concreet betekent dit dat er jaarlijks meer dan 25 kinderen extra genezen. Dat zijn 25 kinderen die weer een toekomst hebben, 25 gezinnen die samen blijven, 25 klaslokalen waar geen lege stoel staat.

Deelnemers aan Run for Kika Lente Fit dragen bij aan het doel van KiKa: de genezing verhogen naar 95%, zodat nog meer kinderen met kanker een toekomst hebben. Organisator Rick de Haan: “Met Run for KiKa Lente Fit bieden wij een uitdaging voor iedereen om weer in beweging te komen én een verschil te maken voor kinderen met kanker.” De manier waarop je meedoet bepaal je helemaal zelf, maar houd je wel aan de actuele RIVM-richtlijnen. Schrijf je nu gratis via www.runforkika.nl in en kom in actie!