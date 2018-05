Doe mee aan Amazing Amateurs in etalage

Aalsmeer – Na het succes van ‘Kunst in de Etalage’ van Cultuurpunt Aalsmeer en ‘Amazing Amateurs’ van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer hebben beide organisaties dit jaar hun krachten gebundeld. Tijdens de landelijke IkToon maand in juni zal onder de noemer ‘Amazing Amateurs in de etalage’ de hele maand beeldende kunst van verschillende amateurkunstenaars te bewonderen zijn in diverse etalages van winkelpanden in het centrum van Aalsmeer. Een ieder die in de vrije tijd graag schildert, beeldhouwt, fotografeert of op een andere manier creatief bezig is, kan zich nog tot aanstaande maandag 14 mei opgeven voor deze expositie.

Workshops en optredens

Optredens van muziekverenigingen, kleurwedstrijden, workshops: Nederland staat in juni weer in het teken van kunst voor iedereen. Vorig jaar werd de ‘Week van de Amateurkunst’ voor het eerst vervangen door de ‘IkToon maand’. En met succes! Op meer dan duizend locaties in meer dan 150 gemeenten vonden voorstellingen, workshops, exposities, shows, kunstmarkten, openbare repetities en open dagen bij culturele organisaties plaats.

Inschrijvingen sluiten bijna

Redenen om mee te doen aan Amazing Amateurs in de etalage kunnen heel divers zijn. De één vindt het gewoon leuk om één of twee keer per jaar naar buiten te treden met een hobby. Anderen nemen het weer een stuk serieuzer en zien het als een kans om voor het voetlicht te treden. De één schildert herinneringen of doet dat van foto’s en de ander hakt in steen tot het af is. Zeker is dat alle amateurkunstenaars met plezier en een zekere gedrevenheid al korter of langer met de ‘kunsten’ bezig zijn. Deelnemende kunstenaars zijn volledig vrij in keuze welke kunstwerken zij willen laten zien. Er is geen thema en er is geen ballotage. De opening vindt plaats op vrijdag 1 juni om 17.00 uur.

Gouden penseel

Iedere deelnemer maakt twee keer kans in de prijzen te vallen. Er is een Publieksprijs en een Vakjuryprijs. Het publiek mag van zich laten horen en stemmen op het fraaiste kunstwerk. De maker van het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt voor één jaar de Gouden Penseel. De vakjury gaat de ingebrachte kunstwerken beoordelen op basis van vier criteria: kwaliteit, kleurgebruik, techniek en originaliteit. De vakjury heeft drie prijzen te vergeven. Op zaterdagmiddag 30 juni wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het slotconcert van de IkToon maand in het gemeentehuis van Aalsmeer. Opgeven kan nog tot aanstaande maandag, 14 mei, via het deelnameformulier op de website van KCA, www.kunstencultuuraalsmeer.nl.