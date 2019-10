Doe mee aan 10e Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Al weer voor de tiende keer organiseert Stichting Groot Aalsmeers Dictee (SGAD) haar dictee. Dit taalevenement vindt plaats op zondag 24 november, van 13.30 tot 17.30 uur. Ditmaal op een andere locatie dan gewoonlijk: de Historische Tuin aan het Praamplein. Niet alleen de plaats van schrijven is veranderd, ook het tijdstip is nieuw. De avonduren zijn na tien jaar ingeruild voor een middagevenement met een hapje en een drankje. Een veilsessie vormt het intermezzo tijdens deze taalmiddag.

Geschiedenis en toekomst

Gestart als taalevenement in het ‘Aalsmeers Boekhuis’ werd het dictee na enkele jaren verplaatst naar Restaurant ‘het Wapen van Aalsmeer’. Het tienjarig jubileum leent zich voor een verse locatie, meende het bestuur van SGAD, en koos daarvoor de Historische Tuin uit. Het thema van dit jaar past daar helemaal bij: De geschiedenis en toekomst van Aalsmeer, een opmerkelijk dorp. Het schrijven van het dictee is dit jaar in de taalvaardige handen gegeven van Hermen de Graaf, een van de deelnemers van het eerste uur en in dagelijks leven communicatieadviseur in de tuinbouwsector. Over de moeilijkheidsgraad valt nog niets te zeggen; wel is zeker dat De Graaf enkele ‘vergeetwoorden’ zal voorschotelen. Net als voorgaande afleveringen wordt het testen van taalkennis gecombineerd met culinair genieten. Het Tuinhuis verzorgt een late lunch met koffie of thee. Ook kunnen deelnemers een kijkje op de Historische Tuin nemen. De kosten van deelname bedragen €27,50. Nieuw dit jaar is een pin-mogelijkheid. U kunt echter ook contant betalen (liefst gepast) of het bedrag via overmaking voldoen: NL 34 ING B 0796828024 (t.n.v. voorzitter A. Ven). De inschrijving is geopend en verloopt via taalevenementen@gmail.com

‘Cracks’ en teams

Net als elk jaar zijn er prijzen te verdienen. Zowel de liefhebbers als de ‘cracks’ kunnen zich binnen hun eigen categorie aan elkaar meten. Daarnaast kunnen teams zich inschrijven, voor het beste team ligt er eveneens een prijs klaar. Na de ontvangst met koffie en thee, vanaf 13.30 uur, gaat om 14.00 uur het dictee van start. Dat duurt een uur, waarna er tijd is voor een hapje en drankje gecombineerd met een wandeling op ‘de Tuin’. Om 16.00 uur staat een ludieke veilsessie op het programma. Als de deelnemers pauze houden begint het voor het nakijkteam pas echt: geconcentreerd worden (hopelijk zo min mogelijk) fouten in kaart gebracht. Tot slot wordt het dictee besproken en bekendgemaakt wie als beste uit de bus is gekomen. Om 17.30 uur eindigt het evenement.

Foto: C. Hoffscholte