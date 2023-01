Dode man aangetroffen in Ringvaart

Aalsmeer – In de Ringvaart bij de Mr. Jac Takkade, naast de Bosrandbrug, is vanmiddag, maandag 30 januari, in het water het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen.

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse en doet uitgebreid onderzoek. De Forensische Opsporing en de recherche zijn ter plekke. Met behulp van een kraan en inzet van de politieboot werd het levensloze lichaam van de man uit het water gehaald en afgedekt met een tent.

Of er sprake is van een misdrijf en hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen, is vooralsnog onbekend. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

Fotograaf: VLN Nieuws